صندوق استثمارات بـ 3 مليارات دولار بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، الثلاثاء، عن إنشاء صندوق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار باسم "الصندوق الإبراهيمي"، وذلك بالتزامن مع أول زيارة لوفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأفاد بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الإماراتية بأن الإمارات وإسرائيل والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية سيخصصون من خلال هذا الصندوق أكثر من 3 مليارات دولار "في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه".

وقال آدم بوهلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية إن "الصندوق الإبراهيمي سيعالج التحديات التي تواجه المنطقة وسيزيد من الفرص الاقتصادية للجميع". وأضاف: "نحن متحمسون للارتقاء بهذه الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في إطار تعزيز الرخاء المشترك".

من جهته، صرح وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ بأن "الصندوق يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في المقام الأول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم"، مؤكدا على ثقة الإمارات في أن هذه المبادرة "يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة، تحسن من حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم".

وبدوره، قال رونين بيريتز، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الصندوق الإبراهيمي الذي نطلقه اليوم سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي، وسيدعم براعة رواد الأعمال لدينا، وينتج قائمة الأدوات المالية اللازمة، ويوفر التسهيلات من حكوماتنا"، مضيفا أن "الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم الحكومي أمر أساسي في إنشاء المشاريع على أرض الواقع".