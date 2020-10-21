دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "ليست على علم" بتقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي نُشر يوم الثلاثاء والذي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك حساباً مصرفياً في الصين لم يبلغ عنه سابقاً ولم يُضمن في إفصاحاته المالية العامة لأنه مسجل باسم شركة.

ورداً على سؤال عما إذا كان لدى الوزارة أي تعليق على التقرير، قال المتحدث تشاو ليجيان "لست على علم بمثل هذا التقرير. لقد عارضت الصين دائماً أي فعل لاستخدام الصين في الانتخابات الأمريكية".

وقالت الصحيفة إن الحساب الصيني يخضع لسيطرة إدارة ترامب الدولية للفنادق وقد دفع 188,561 دولاراً كضرائب في البلاد بين العام 2013 و2015.

ورغم أن السجلات الضريبية لا تظهر مقدار الأموال التي نقلت عبر حسابات ترامب الخارجية، إلا أن دائرة الإيرادات الداخلية تفرض على مقدمي الطلبات الكشف عن أجزاء من دخلهم القادم من دول أجنبية. وكانت قد صرّحت إدارة ترامب الدولية للفنادق فقط عن بضعة آلاف من الدولارات من الصين.