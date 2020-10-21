دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اختفاء خيار "إعادة التغريد" من موقع تويتر تساؤلات مغردين لتوضح الصفحة الرسمية لـ"تويتر" أنها أجرت تعديلا آنيا على هذه الخاصية، الأربعاء.

واختفى خيار "ريتويت" من موقع تويتر، الأربعاء، ما أثار تساؤلات من مغردين عدة عن السبب وظن البعض أن حسابه يعاني من مشكلة ما.

موقع تويتر أجاب على استفسارات ومخاوف المغردين بتغريدة نشرت عبر الصفحة الرسمية للشركة وجاء فيها: "مرحبا جميع، لقد قمنا بتغيير مؤقت على خاصية إعادة التغريد".

وأضافت الشركة في التغريدة قائلة: "عندما تضغط زر إعادة التغريد، بإمكاناك إضافة تعليق أو ترك مكان التعليق خاليا، ثم الضغط على زر إعادة التغريد".

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function. When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. https://t.co/SkkoqAqXsV

وكانت قد أعلنت صفحة "الدعم" التابعة لشركة تويتر أن هذا الإجراء يهدف لمنع تداول معلومات مضللة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

One of these updates is temporarily prompting Quote Tweets instead of Retweets. We heard your overall feedback and understand that some of you, like artists who share their work on Twitter, value Retweets. You can still Retweet by not adding anything into the QT composer. (2/2)

وفيما يلي بعض التغريدات التي تطرقت لهذذا الموضوع:

غير صحيح ان #تويتر راح توقف ميزة الريتويت (( اعادة التغريد )) وغيرها كلها إشاعات الصحيح الواجهة تغيرت لو ضغطت ريتويت بتطلع لك صفحة وتقدر تكتب تعليق على التغريدة ولو ما تبي ممكن تخليها فاضي و تسوي ريتويت و بيصير ريتويت عادي زي السابق https://t.co/r1in1Ct2bL

ادخلوا عالتغريدة الاصلية وحاولوا تعملوا ريتويت ايش يطلعلكم ؟ https://t.co/QuMKd0qhW7