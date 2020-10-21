تويتر يكشف سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد".. ما علاقته بالانتخابات الأمريكية؟

اقتصاد
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تويتر يكشف سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد".. ما علاقته بالانتخابات الأمريكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اختفاء خيار "إعادة التغريد" من موقع تويتر تساؤلات مغردين لتوضح الصفحة الرسمية لـ"تويتر" أنها أجرت تعديلا آنيا على هذه الخاصية، الأربعاء.  

واختفى خيار "ريتويت" من موقع تويتر، الأربعاء، ما أثار تساؤلات من مغردين عدة عن السبب وظن البعض أن حسابه يعاني من مشكلة ما.

موقع تويتر أجاب على استفسارات ومخاوف المغردين بتغريدة نشرت عبر الصفحة الرسمية للشركة وجاء فيها: "مرحبا جميع، لقد قمنا بتغيير مؤقت على خاصية إعادة التغريد".

وأضافت الشركة في التغريدة قائلة: "عندما تضغط زر إعادة التغريد، بإمكاناك إضافة تعليق أو ترك مكان التعليق خاليا، ثم الضغط على زر إعادة التغريد".

وكانت قد أعلنت صفحة "الدعم" التابعة لشركة تويتر أن هذا الإجراء يهدف لمنع تداول معلومات مضللة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تطرقت لهذذا الموضوع:

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