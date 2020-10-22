85 مليون وظيفة ستفقد في 2025.. إليكم الوظائف التي ستستولي عليها الآلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تشير توقعات تقرير مستقبل العمل للعام 2020 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه بحلول العام 2025 ستُفقد 85 مليون وظيفة نتيجة الأتمتة، حيث ستستولي الآلات على العديد من الوظائف التي يقوم بها البشر حالياً.

في المقابل، من المتوقع أن تظهر 97 مليون وظيفة جديدة من الأكثر تكيفاً مع توزيع الأعمال الجديد بين البشر والآلات عبر 15 صناعة و26 اقتصاداً شملها التقرير.

وينظر التقرير إلى الوظائف التي تنمو بشكل متزايد والتي سيزداد الطلب عليها في العام 2025، حيث يظهر أن المناصب القيادية المتزايد الطلب عليها تتمثل في وظائف تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات، بالإضافة إلى بعض الوظائف الجديدة في مجال أتمتة العمليات وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء.

أما الأدوار التي يعتقد أن الحاجة إليها ستخف، فتتمثل في مناصب إدخال البيانات والوظائف السكرتارية والإدارية والمحاسبة وأعمال كتابة الرواتب.

ويتوازن هذا التغير في شكل الوظائف مع ظهور وظائف جديدة خلال السنوات المقبلة لتغطي مجالات متعددة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات مستقبل الوظائف في العام 2025.