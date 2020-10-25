هذه الشركة العربية توفر "أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم".. أين تقع؟

نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حازت شركة اتصالات الإماراتية على لقب "أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم" للعام 2020، في جائزة "سبيد تيست" التي توزعها شركة أوكلا بناء على أداء شبكات الإنترنت وسرعاتها والتغطية المقدمة للعملاء.

وللفوز باللقب، حققت اتصالات معدل سرعة يبلغ 98.78 نقطة، بمتوسط سرعة تنزيل تبلغ 115.89 ميغابايت في الثانية، ومتوسط سرعة تحميل تبلغ 25.69 ميغابايت في الثانية.

ويعتمد تصنيف أوكلا على تحليل دقيق تقوم به الشركة لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك. وتحدد جوائز "سبيد تيست" لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام "نقاط السرعة" التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل في "التنزيل والتحميل".

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اتصالات، حاتم دويدار، "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة بـ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘. حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في دفعنا للأمام بشكلٍ متواصل للحصول على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية على الصعيد الرقمي، والعمل على توفير الخدمات والحلول المتطورة بصورة استباقية لعملائنا".

وجاءت في المركز الثاني على القائمة شركة الاتصالات جنوب الكورية "SK Telecom"، بمعدل سرعة يبلغ 89.54، لتتبعها بعد ذلك في المركز الثالث على القائمة، شركة اتصالات قطر، أوريدو، والتي بلغ معدل سرعتها 87.8 نقطة.

وتعد قطر والإمارات الدولتين العربيتين الوحيدتين على قائمة جوائز أوكلا لأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم.