مؤسسة النقد السعودية تطرح عملة ورقية جديدة من فئة 20 ريالاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة النقد السعودية، "ساما"، عن قرارها بطرح عملة ورقية جديدة من فئة 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة الـ20.

وبحسب ما ذكره بيان وكالة الأنباء السعودية، فإن الفئة الجديدة من العملة ستُطرح ويبدأ تداولها في المملكة ابتداء من اليوم، الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتميز تصميم الورقة النقدية الجديدة بلون أرجواني، كما زودت بزخارف مستوحاة من شعار قمة الـ20، بالإضافة إلى صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بشكل ثلاثي الأبعاد.

احتفاءً باستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة نقدية من فئة العشرين ريالاً. #العشرون_ريالاً #مؤسسة_النقد #SAMA https://t.co/E3NAJv3wMl

كما تظهر أيضاً على الورقة النقدية خريطة العالم، برزت من بينها دول مجموعة الـ20 بلون مختلف، فضلاً عن خريطة للسعودية برز منها إشعاع يرمز إلى موقع ملتقى الدول.

وكانت قد طرحت مؤسسة النقد في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عملة جديدة من فئة 5 ريالات مصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية. وتعد مادة البوليمر أكثر أماناً وكفاءة، حيث أنها تتبع عملية إنتاج أكثر رفقاً على البيئة مقارنة بالنقود الورقية التي عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات في نهاية دورتها، في حين أن أوراق البوليمر التي تُسحب من التداول، تمزق وتحول إلى حبيبات لتستخدم في صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.