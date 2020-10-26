سفير السعودية في الأردن يعلن عن أضخم مشروع بين البلدين بتاريخ العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع بين البلدين بتاريخ العلاقات يتمثل بسكة حديد تمتد بين مدينة العقبة جنوبا إلى العاصمة، عمّان.

السفير السعودي @naif63_2 يعلن عن أضخم مشروع بين #الأردن و #السعودية وخطط استثمارية أخرى في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة #العاشرة #هنا_المملكة https://t.co/8b9Vy5AaHL

واضاف السفير في مقابلة على قناة المملكة الرسمية بالأردن: "تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ 400 مليون دولار"، معبرا عن أمله بأن "يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق".

وتوقع السديري في مقابلته أن "المشروع يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب، ويوفر 300 سرير".

ولفت السفير السعودي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، وأن المملكة العربية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة"، مضيفا أن السعودية "أكبر شريك تجاري" للأردن.