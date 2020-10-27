بالأرقام.. هذا حجم أضرار انفجار مرفأ بيروت على المرافق التعليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منذ الـ4 من أغسطس/ آب الماضي وبيروت تواجه تبعات انفجار المرفأ الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص، ودفع بالاقتصاد اللبناني إلى وضع أسوأ حتى من الذي كان عليه في الآونة الأخيرة.

وتسبب الانفجار بدمار شامل طال إنشاءات العاصمة اللبنانية المحيطة به، من بينها المدارس والجامعات ومرافق التعليم.

وكشفت اليونيسكو مؤخراً عن حجم الضرر على التعليم جراء الانفجار، حيث بلغ عدد مرافق التعليم المتضررة 109 مدارس خاصة، و90 مدرسة حكومية، و32 جامعة خاصة.

وتقدر التكاليف المتطلبة للاستجابة لاحتياجات إعادة التأهيل للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، ومرافق التعليم والتدريب التقني والمهني العامة، بحوالي 42 مليون دولار، حيث تبلغ التكاليف الإجمالية لإعادة المدارس المتضررة، أكثر من 22 مليون دولار، في حين تقدر تكاليف تأهيل الجامعات المتضررة، بما فيها المعامل والمعدات، بأكثر من 14 مليون دولار أمريكي.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه الاحتياجات لتمويل وإعادة تأهيل المرافق التعليمية في بيروت المتضررة بالانفجار: