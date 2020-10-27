انخفاض أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة 22٪ حتى الآن هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انخفضت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الأول، والذي يعد الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 22٪ في الأشهر الـ9 الأولى من العام 2020.

وأعلن البنك يوم الاثنين عن نتائجه المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام المنتهية في سبتمبر/ أيلول، حيث بلغ صافي الأرباح خلال هذه الفترة 7.3 مليار درهم، أي 1.9 مليار دولار.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإن الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الإيرادات.

كما ذكر البيان أن صافي أرباح المجموعة بلغ 680 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2020، أي بارتفاع نسبته 4٪ مقارنة مع الربع الماضي.

وقال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنه رغم الصعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الصعبة الناجمة عن استمرار تفشي جائحة كورونا، "ساهم ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في تعويض ذلك والتخفيف من أثر هذه التحديات، ما يعكس انتعاش نشاط الأعمال وعودة زخم المبيعات إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء، والنتائج القوية جراء تركيزنا المتواصل على نمو المبيعات وتنويع الإيرادات".