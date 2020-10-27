بعد حملات مقاطعة البضائع الفرنسية.. ما حجم صادرات فرنسا للدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حملات واسعة مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتُبرت "مسيئة" للإسلام وللنبي محمد، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب مسلم من أصول شيشانية.

وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، إلى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناس لـ"عدم الاقتراب من البضائع الفرنسية والامتناع عن شرائها"، بينما أعلنت سلسلة متاجر سوبرماركت غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.

كما تجري حالياً حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في الأردن، حيث علقت بعض محلات البقالة لافتات أعلنت من خلالها أنها لن تبيع بضائع فرنسية، كذلك مجموعة من المتاجر القطرية التي لديها أكثر من 50 فرعاَ في الدولة. كما أعلنت جامعة قطر أيضاً عن تأجيلها أسبوعها الثقافي الفرنسي إلى أجل غير مسمى على خلفية الأحداث.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته مطلع هذا الأسبوع، حملات مقاطعة منتجاتها بأنها "غير مبررة"، مطالبة "بوقفها على الفور".

وتتمتع فرنسا بعلاقات تجارية قوية مع العديد من الدول العربية، حيث بلغ مجموع قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية في العام 2019 أكثر من 31 مليار دولار، بحسب قاعدة بيانات "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، تعد واردات الجزائر من فرنسا الأعلى في المنطقة العربية، في حين تعد واردات قطر من المنتجات الفرنسية الأعلى من بين دول الخليج.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية بحسب قيمة الواردات الفرنسية إليها من العام 2019.