دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة غش الدقيق (الطحين) في المملكة العربية السعودية الأمر الذي دفع بوزارة التجارة في المملكة للرد.

"التجارة" وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، تتمكن من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر مقطع فيديو لهم يقومون بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي. تم إغلاق المستودع وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. https://t.co/KeVbLC5P1Q

"وزارة التجارة السعودية نشرت المقطع المأخوذ عن تطبيق "تيك توك" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيها: "التجارة وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، تتمكن من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر مقطع فيديو لهم يقومون بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي".

"التجارة" تشهِّر بمقيمين استغلا جائحة كورونا بالغش في الدقيق. #غش_تجاري و #تقليد_علامة_تجارية https://t.co/7JrZRLfpDa https://t.co/dj3Ca6c8G6

وأضافت: "تم إغلاق المستودع وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وفي تغريدة منفصلة شهّرت التجارة السعودية باسم المخالف قائلة إن المخالفين هما "محمد سمان خالد محمد جافيد (باكستاني) ورسيتم علي محمد رقية (باكستاني)".