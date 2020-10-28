نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أبلغت مايكروسوفت عن نتائج ربع قوي بينما أدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على خدمات سحابة الشركة الذكية وألعاب الفيديو.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن 37.2 مليار دولار في الإيرادات للأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/ أيلول، أي أعلى بكثير من توقعات محللي وول ستريت البالغة 35.8 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات في قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة 20٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما في ذلك 48٪ نمو سنوي في إيرادات "أزور". وارتفعت إيرادات الحوسبة الشخصية بنسبة 6٪ لتصل إلى 11.85 مليار دولار، بفضل زيادة مبيعات أجهزة Xbox وMicrosoft Surface.

وبلغت أرباح الربع الأول 1.82 دولار أمريكي للسهم، متجاوزة 1.55 دولار أمريكي للسهم الواحد التي توقعها المحللون.

وأشار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إلى أن الشركة استفادت من التبني السريع للقدرات الرقمية مثل الحوسبة السحابية وتطبيق "تيمز" أثناء الوباء، حتى بعد شهور من الأزمة.

وقال ناديلا في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء: "سيتم تحديد العقد المقبل من الأداء الاقتصادي لكل شركة من خلال سرعة تحولها الرقمي".

ويقول المحللون إن نمو الأعمال السحابية للشركة لا يزال في أيامه الأولى، إذ قال دان آيفز المحلل في "ويدبوش" في مذكرة للمستثمرين يوم الثلاثاء: "هذا التحول السحابي وديناميكية العمل من المنزل تبدو كأنها هنا لتبقى وستكون الشركة مستفيداً رئيسياً من هذا الاتجاه".

وقد يكون لدى المستثمرين بعض المخاوف بشأن معدل نمو أزور، رغم الأرباح القوية. وتراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2٪ تقريباً في ساعات التداول بعد الإغلاق مساء الثلاثاء. وانخفض معدل نمو إيرادات أزور بنسبة 48٪ خلال الربع من 59٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.