وسط أنباء عن "إلغاء نظام الكفالة".. السعودية: ندرس العديد من المبادرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وذلك وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن اتجاه المملكة لإعلان إلغاء نظام الكفالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، عبر حسابه على تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها"، داعيا الجميع إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتصدر هاشتاغ "#إلغاء_نظام الكفالة" قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع نشر صحيفة "مال" السعودية، الثلاثاء، أن المملكة تتجه لإلغاء نظام الكفالة، بينما لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الأنباء.

وذكرت صحيفة "مال" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه للإعلان رسميا الأسبوع المقبل عن إلغاء نظام الكفالة على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار خلال النصف الأول من عام 2021"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن "رؤية المملكة 2030".

وأضافت أنه "كان من المفترض الإعلان الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة إعلام دولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن".