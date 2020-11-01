نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استحوذت شركة "إنسباير براندز"، الشركة القابضة المدعومة من قبل Roark Capital Group، وهي شركة أسهم خاصة، على شركة دانكن، "'Dunkin"، التي تمتلك أيضاً علامة "باسكن روبنز" التجارية، في صفقة تخطت قيمتها 11.3 مليار دولار.

وتمتلك "إنسباير" 11 ألف مطعم من مطاعم آربيز، وبوفالو وايلد وينغز، وسونيك وجيمي جونز، وغيرها من المطاعم.

وتخطط "إنسباير"، التي ستتحمل ديون "دانكن" في الصفقة، للاستحواذ على أسهم "دانكن" المستحقة عند 106.50 دولار لسهم. وكان سعر السهم 99.71 دولار عند إغلاق السوق يوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنسباير"، بول براون، في بيان أعلن فيه عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الجمعة أن دانكن وباسكن روبنز سيكونان "مكملين" لمحفظة "إنسباير"، مشيراً إلى أنه من خلال العلامتين التجاريتين، ستتمكن "إنسباير" من الوصول إلى عملاء دوليين وأكثر من 15 مليون عضو في برنامج الولاء، من بين أمور أخرى.

وستضاعف عملية الشراء بصمة "إنسباير" في عالم المطاعم بحوالي 3 أضعاف، وتضم "دانكن" أكثر من 12,500 متجراً، بينما تمتلك "باسكن روبنز" حوالي 8 آلاف متجر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دانكن" في بيان إن الصفقة "ستحقق قيمة ذات معنى للمساهمين"، وأنه يتوقع أن تدفع النمو لشركات الامتياز.

وركزت "دانكن" في السنوات الأخيرة على مبيعات قهوتها، حيث أسقطت في العام 2018، كلمة "دوناتس" من اسم علامتها التجارية، ومنذ ذلك الحين استثمرت في آلات الإسبريسو ومعدات صنع القهوة الجديدة. كما اختبرت أيضاً عناصر فطور جديدة، بما في ذلك شطيرة نقانق نباتية.

وقبل الوباء، كان الفطور أحد القطاعات القليلة المتنامية في مجال الوجبات السريعة. ولكن الآن، تتراجع مبيعات وجبات الفطور بسبب تعطل المواصلات الصباحية مع عمل الكثير من الموظفين من المنزل إثر تفشي الجائحة.

وفي الأشهر الـ3 التي انتهت في 27 يونيو/ حزيران، انخفضت المبيعات في مواقع "دانكن" المفتوحة بالولايات المتحدة بنسبة 19 ٪ تقريباً. ولكن، تشهد المبيعات تحسناً حالياً، إذ ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها في الأشهر الـ3 التالية بنسبة 0.9٪.