دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الأحد، الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه "رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها"، وأضاف أن "دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كافة الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن " كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021"، وقال إن "الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي، أن "رسالتنا لكافة الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.