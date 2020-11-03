للمرة الثالثة.. آبل تعلن عن حدث إطلاق منتج آخر في 10 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة آبل يوم الاثنين عن حدث إطلاق منتجات آخر، وهو الثالث في الأشهر القليلة الماضية، من المقرر عقده في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

في دعوة أرسلتها آبل للصحفيين، ذكرت أن عنوان الحدث المقبل سيكون "شيء آخر" وهي جملة غالباً ما تستخدمها آبل في نهاية أحداثها الكبيرة لإطلاق منتج مفاجئ لأول مرة.

ولم تذكر الدعوة أي تلميحات حول ما تخطط آبل للكشف عنه، ولكن هناك منتج واحد كانت قد ذكرته الشركة سابقاً ولكن لم تصدره بعد.

وفي مؤتمر المطورين العالمي في يونيو/ حزيران، أعلنت شركة آبل أنها ستبدأ قريباً في استخدام رقائق السيليكون الخاصة بها في أجهزة كمبيوتر ماك، حيث ستبتعد عن الشرائح التي تصنعها إنتيل والتي استخدمتها الشركة لأجهزتها منذ سنوات. وقالت آبل إن أول أجهزة ماك المزودة بالرقائق الجديدة ستطرح بحلول نهاية هذا العام.

ويقول المحللون إن الرقائق التي تستند على بنية إي آر إم، والتي تصممها آبل داخلياً وتستخدم بالفعل إصداراً منها لأجهزة آيفون وآيباد، ستطيل عمر البطارية وتوفر تكاملًا أكثر سلاسة عبر الأجهزة.

وقد طرحت الشركة هذا العام عدداً من الأجهزة والمنتجات الجديدة، بما فيها 4 أنواع جديدة من هاتف آيفون 12 وآيفون SE منخفض التكلفة، و3 أجهزة آيباد جديدة، وجهاز ماك بوك، ونوعين من ساعة آبل، بالإضافة إلى العديد من ميزات البرامج الجديدة.

وسيبث الحدث مباشرة على موقع الشركة على الإنترنت في الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الشرقي يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.