حطمت أرقاما قياسية.. إليكم كلفة انتخابات أمريكا 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المتوقع أن تصل تكلفة الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأمريكي هذا العام إلى 14 مليار دولار، وفقاً لحسابات أجراها مركز السياسة المستجيبة، وهي مجموعة غير حزبية تراقب الأموال في السياسة.

ولا يعد هذا المبلغ أكبر مبلغ أُنفق على الانتخابات الأمريكية فحسب، وإنما يمثل أيضاً أكثر من ضعف تكلفة السباقات في دورة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2016، والتي بلغت 6.5 مليار دولار آنذاك.

ومن المتوقع أن يكلف السباق الرئاسي لعام 2020 لوحده 6.6 مليار دولار من الإنفاق، أى أكثر من انتخابات 2016 بأكملها، وفقاً لمركز السياسة المستجيبة.

ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي جمع 938 مليون دولار حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، أول مرشح في التاريخ الأمريكي يجمع مليار دولار من خلال حملته. وقد جمع الرئيس دونالد ترامب حتى ذلك التاريخ، ما يقل قليلاً عن 600 مليون دولار وفقاً للبيانات.

وقالت شيلا كرومهولز المديرة التنفيذية لمركز السياسة المستجيبة في بيان إنه "قبل 10 سنوات، كان من الصعب تصور مرشح رئاسي بحملة جمعت مليار دولار".

تعرّفوا أكثر إلى تكلفة الانتخابات الإجمالية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، في الإنفوغرافيك أعلاه: