أين يمكنك شراء أرخص هاتف آيفون 12؟ هذا سعره حول العالم..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة آبل مؤخراً عن أحدث هواتفها، آيفون 12، والذي يعد أول هاتف آيفون مزود بشبكة الجيل الخامس 5G.

ورغم أن آبل حاولت هذا العام توفير الهاتف بنطاقات سعرية مختلفة، إلّا أن سعره يبقى مرتفعاً نسبياً عند مقارنته بهواتف العلامات التجارية الأخرى.

ويعد سعر هاتف آيفون في الولايات المتحدة الأمريكية منخفضاً عند مقارنته مع سعر الهاتف في دول أخرى، فمثلاً، بينما يبدأ سعره هناك من 879 دولاراً، يبدأ سعر الهاتف المماثل في الهند عند 1,139 دولاراً.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى سعر هاتف آيفون 12 الجديد في عدد من البلدان المختلفة.