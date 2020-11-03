تراجع أرباح أرامكو السعودية بالربع الثالث بـ44.6٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تراجعت أرباح شركة النفط السعودية، أرامكو، خلال الربع الثالث من العام 2020 بحوالي 44.6٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ حوالي 11.8 مليار دولار.

وأظهر تقرير النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020، الذي أصدرته أرامكو يوم الثلاثاء، أن أرباح أرامكو انخفضت خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام بحوالي 49٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة الأرباح حوالي 35 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الشركة دفعت توزيعات أرباح على المساهمين بلغت قيمتها 18.75 مليار دولار، رغم التحديات التي واجهتها الشركة جنباً إلى جنب مع أسواق الطاقة العالمية الأخرى.

وقال رئيس أرامكو السعودية، أمين الناصر تعليقاً على النتائج، إن الشركة بدأت تشهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إثر تحسّن الأنشطة الاقتصادية، مضيفاً أن "عملية التكامل مع سابك تسير، بحسب المنهجية المخطط لها".

كما أضاف الناصر أن أرامكو حققت إنجازات على أصعدة مختلفة بما في ذلك في تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، والتي "ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة".