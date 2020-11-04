شركة صينية تابعة لـ"علي بابا" تستعد لطرح أولي.. قد يكون الأكبر على الإطلاق

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – عُلّق الاكتتاب العام الأولي المتوقع لمجموعة "آنت غروب" بعد اجتماع بين المؤسس المشارك للشركة، الملياردير جاك ما، والمنظمين في الصين، في خطوة مفاجئة تهدد ما كان من المقرر أن يكون أكبر بيع للأسهم في التاريخ.

وقالت بورصة شنغهاي في بيان يوم الثلاثاء إنها أرجأت إدراج الشركة قبل أقل من يومين من الموعد المقرر لبدء تداول أسهمها، بسبب "قضايا كبيرة" قد تتسبب في "عدم استيفاء شروط الإدراج أو متطلبات الإفصاح".

كما عُلق الاكتتاب العام في هونغ كونغ أيضاً، وفقاً لبيان صادر عن مجموعة آنت، أشار إلى الاجتماع بين ما والمسؤولين الصينيين بالإضافة إلى "التغييرات الأخيرة" في اللوائح.

وفي بيان على حساب المجموعة الرسمي على WeChat، اعتذرت آنت غروب للمستثمرين عن "أي إزعاج ناتج عن هذا التطور".

وكان من المتوقع أن يجمع الإدراج المزدوج 37 مليار دولار، ما سيجعله أكبر عملية بيع للأسهم في التاريخ. وتحمل شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو حالياً الرقم القياسي للاكتتاب العام، بعد أن جمّعت 29.4 مليار دولار عندما طرحت أسهمها في بورصة الرياض في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وتعد آنت شركة تابعة لشركة علي بابا التي أسسها ما. وكان قد جعل الاكتتاب قيمة الشركة أكثر من 310 مليار دولار، ما كان سيجعلها أيضاً أكثر قيمة من البنوك الاستثمارية الأمريكية الكبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وتبيع الشركة مجموعة من المنتجات المالية في الصين، وتعد منصة مدفوعاتها "علي باي" أكبر منصة مدفوعات في البلاد.

وتراجعت أسهم علي بابا بنسبة 9٪ في نيويورك بعد تعليق الاكتتاب العام لشركة آنت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استدعى بنك الشعب الصيني و3 هيئات تنظيمية مالية أخرى ما ومديرين تنفيذيين لمجموعة آنت للاستجواب يوم الاثنين. وكان قد انتقد ما علناً المنظمين الصينيين لخنقهم الابتكار من خلال تجنبهم للمخاطرة، قبل أكثر من أسبوع بقليل.