"فلاي دبي" تعلن عن رحلتين يوميا بين تل أبيب ودبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، الأربعاء، أنها ستبدأ رحلات يومية منتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت "فلاي دبي"، في بيان، إنها ستقوم بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV)، وأضافت أنه يمكن الآن حجز الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت "فلاي دبي" إلى أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عددا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث إنه "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا".

وأضاف: "في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة". وتابع بالقول: "مع بدء هذه الخدمات، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الامارات، وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا، مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".