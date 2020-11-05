إريك ترامب يتداول فيديو مزيف لحرق بطاقات اقتراع لصالح والده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسؤولون في مدينة فيرجينيا بيتش إن مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، يظهر حرق حوالي 80 "بطاقة اقتراع" كلها لصالح دونالد ترامب، مزيف.

ويظهر في الفيديو، الذي انتشر يوم الثلاثاء، رجلاً يحمل كيساً بلاستيكياً مليئاً بأوراق تشبه بطاقات الاقتراع، وقد سكب عليها سائل قابل للاحتراق وأشعل فيها النيران. ويدعي الشخص الذي لم يظهر وجهه في الفيديو، أن 80 "بطاقة اقتراع" زائفة هي "كلها لصالح الرئيس ترامب".

ولكن، سرعان ما تبين أن أوراق الاقتراع ليست حقيقية، إذ قالت مدينة فيرجينيا بيتش إن الأوراق هي بكل وضوح عينات من أوراق الاقتراع، وليست أوراق اقتراع رسمية، لأنها تفتقر إلى "علامات الرمز الشريطي الموجودة على جميع بطاقات الاقتراع الرسمية"، وفقاً لبيان صدر بعد ظهر يوم الثلاثاء. وأظهر البيان بطاقة اقتراع رسمية وقارنها بلقطة الفيديو المزعوم.

وأشارت كريستين لويس، نائبة مسجل فرجينيا بيتش، لـCNN إلى أن مكتبها سارع لتسليط الضوء على المعلومات الكاذبة في محاولة لمنع انتشار المعلومات المضللة.

كما أضافت جولي هيل، مديرة الاتصالات بالمدينة أن الشرطة ومحققو الإطفاء يبحثون الآن في الأمر.

ورغم الكشف عن حقيقة الفيديو يوم الثلاثاء، استمر تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل في النهاية إلى مواقع إعلامية يمينية مثل Gateway Pundit، التي نشرت نسخة من المقطع بعد ظهر يوم الأربعاء، ليقوم بعد ذلك إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة الفيديو في حوالي الساعة 3:40 بالتوقيت الشرقي من مساء يوم الأربعاء.

وكات قد جمعت النسخة التي شاركها إريك ترامب من الفيديو على حوالي 1.2 مليون مشاهدة. كما عثرت CNN على 3 حسابات أخرى نشرت ذات الفيديو وحصدت ما مجموعه أكثر من 115 ألف مشاهدة.

وشارك إريك ترامب الفيديو من خلال إعادة نشر التغريدة من الحساب الذي نشره. وقد علّق الآن الحساب الذي أعاد تغريده إريك ترامب، ما يعني أنه لم يعد من الممكن مشاهدة الفيديو على حساب إيريك ترامب.

ولم ترد Gateway Pundit على الفور على طلب للتعليق من CNN.