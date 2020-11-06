دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، إن مواطنا استغل "ثغرة" في النظام الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية، وسحب مبالغ مالية تقدر بأكثر من 39 مليون ريال سعودي.

وأضاف مصدر مسؤول، حسب ما نشرته هيئة الرقابة السعودية في حسابها عبر تويتر، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق، وذلك من خلال إعادة استخدام أوامر صرف تم صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين.

وأضاف المصدر أن الهيئة تابعت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها للدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليون و806 آلاف و991 ريالا.

وأوضح المصدر المسؤول أنه تبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني المُستخدم واختراق الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية وتفعيل حساب مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها.

وأشار المصدر إلى أن المتهم قام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام حسابات بنكية تعود للمنشآت التجارية المملوكة له، خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2020.

ولم تكشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية عن الجهة الحكومية التي تبين وجود ثغرة في نظامها الإلكتروني.