منها عربية.. هذه الدول استقطبت أكبر عدد من أصحاب الثروات العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حتى شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، بلغ مجموع الثروات الخاصة عالمياً حوالي 184 ترليون دولار، وزّعت على 510 آلاف شخص من أصحاب الأموال الطائلة، بحسب تقرير لبنك أفراسيا عن ثروات العالم.

ولكن، هل تساءلت يوماً عن البدان التي تستقطب أكبر عدد من أصحاب الثروات عالمياً؟ من أين يهاجر هؤلاء وإلى أين يتجهوا؟

يشير تقرير صدر عن بنك أفراسيا حول هجرة ثروات العالم خلال العام الماضي، إلى أستراليا كالدولة التي اتجه إليها أكبر عدد من أصحاب الثروات خلال العام الماضي، حيث استقبلت 12 ألف فرد من أصحاب الدخل المرتفع.

أما الدول التي غادرها أكبر عدد من أصحاب الثروات خلال العام الماضي، فقد جاءت الصين في المركز الأول على القائمة، حيث غادرها 16 ألف شخص من أصحاب الدخل المرتفع.

وجاءت الإمارات كالدولة العربية الوحيدة على قائمة الدول الأكثر استقبالاً لأصحاب الدخل المرتفع خلال العام الماضي، حيث استقبلت 1,300 شخص من أصحاب الثروات، ما شكل زيادة قدرها 2٪ على عدد أصحاب الدخل المرتفع في الإمارات.

وغالباً ما تعد مستويات هجرة الثروات مقياساً مهماً جداً لصحة الاقتصاد في البلاد بحسب ما يذكره التقرير، إذ أن الدول التي تفقد أعداد كبيرة من الأثرياء جرّاء الهجرة غالباً ما تكون تواجه مشاكل كبيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة، أو نقص فرص العمل وما إلى ذلك.

في المقابل، تميل البلدان التي تجذب الأثرياء إلى التمتع باقتصاد صحي، حيث غالباً ما تكون معدلات الجريمة فيها منخفضة، مع توفر مدارس وفرص عمل جيدة فيها، بحسب التقرير.

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