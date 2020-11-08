نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تسبب الوباء بقلب صناعة الأزياء رأساً على عقب، حيث بات يتجنب المستهلكون ارتداء الملابس الرسمية مع ملازمتهم منازلهم تماشياً مع ظروف التباعد الاجتماعي، حتى أن أكثر الفنانين شهرة في العالم لم يستطيعوا التهرب من هذا الواقع.

في الـ16 من مارس/ آذار، أطلقت شركة DSW لبيع الأحذية بالتجزئة مجموعة جديدة من الأحذية مستوحاة من مغنية البوب جينيفر لوبيز، في أكثر من 500 متجر وعلى الإنترنت. وتميزت هذه الأحذية بالكثير من التألق، والكريستال المتلألئ، والكعوب العالية المرصعة بالأحجار، والصنادل الضيقة.

وبحسب بيل جوردان، كبير مسؤولي النمو في ديزاينر براندز، التي تمتلك DSW فإن هذا "كان تعاوناً كبيراً. كنا نتحدث مع جينيفر لمدة 6 أشهر أو نحو ذلك عن شراكة، ثم أمضينا الكثير من الوقت في تطوير المجموعة مع جينيفر وفريقها".

كانت معظم متاجر DSW تحتوي على العلامة التجارية الحصرية الجديدة على الرفوف، وعرضت النوافذ ملصقات كبيرة الحجم لـ"جي لو" يوهي ترتدي الأحذية. كما أن لوبيز قامت أيضاً بترويج المجموعة مراراً وتكراراً على حسابتها الرسمية في مواقع التواصل والتي تضم أكثر من 200 مليون متابع.

تميزت هذه الأحذية بالكثير من التألق، والكريستال المتلألئ، والكعوب العالية المرصعة بالأحجار، والصنادل الضيقة. Credit: designer brands

ولكن في 17 مارس/ آذار، وضع تطور جديد مصير المجموعة في طي النسيان، حيث أغلقت DSW جميع متاجرها مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وألغت حدث إطلاق مخطط له في موقع متجر في مدينة نيويورك، حيث كانت من المفترض أن تظهر لوبيز لمقابلة المعجبين وكشف النقاب عن المجموعة شخصياً.

ثم بعد ذلك، انتقل الناس للعمل من المنزل وتوقفوا عن الخروج للترفيه، ما دفعهم لفقد احتياجاتهم من الملابس الرسمية بشكل شبه كلي، فحزمت النساء بدلاتهن وفساتين العمل الرسمية والكعوب العالية، لتستبدلها بأزياء أقل رسمية وأكثر راحة تناسب العمل عن بعد ومن المنزل.

يقول جوردان: "بحلول نهاية مارس/ آذار، أدركنا أننا بحاجة إلى تحويل المجموعة".

ويشير جوردان إلى أن الأحذية كانت من المفترض أن تجسد أسلوب لوبيز المثير والجريء لتتمكن النساء من ارتدائها للعمل أو للخروج.

وبهذا عاد كلا الفريقين للعمل لإعادة تصور تصاميم الأحذية لمجموعة خريف وربيع العام 2021 لدمج لمزيد من عوامل الراحة فيها.

وتميزت المجموعة الجديدة المعاد تصميمها، والتي يتراوح سعرها بين 60 و150 دولاراً، بأحذية رياضية وأحذية بكعب مريحة. كما ستركز تشكيلة الربيع المقبلة مرة أخرى على التصاميم غير الرسمية والمريحة.

واضطرت شركة DSW إلى خفض أسعار الأحذية الأصلية التي أنتجت. حتى أن لوبيز وفرت لمتابعيها خصماً بقيمة 50٪ على حسابها في إنستغرام.