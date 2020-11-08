أحدث منتجات تسلا: مشروب "تكيلا" بيعت إمداداته كلياً فور إصداره

هونغ كونغ (CNN) – استطاع إيلون موسك في السابق إقناع الناس بشراء قاذفات اللهب والسراويل القصيرة وألواح التزلج على الماء.. أما الآن، فيبدو أنه استطاع إقناعهم بشراء بعض التكيلا أيضاً.

وأطلقت شركة موسك، تسلا، لصناعة السيارات الكهربائية، خطها الخاص من مشروب "تسلا تكيلا" يوم الخميس، وفاء بوعد الرئيس التنفيذي ببدء بيع علامة الشركة التجارية الخاصة من المشروبات الكحولية.

ويأتي المشروب، الذي يباع مقابل 250 دولاراً على موقع تسلا الإلكتروني، في زجاجة على شكل برق ويتم إنتاجه بواسطة "نوسوتروس تكيلا"، وهي علامة تجارية للمشروبات الروحية في جنوب كاليفورنيا.

فور إطلاقه، بيعت جميع إمدادات المنتج بسرعة يوم الخميس، رغم اقتصار الطلبات على زجاجتين لكل زبون وإتاحتها للعملاء في بعض الولايات الأمريكية فقط.

وقد كان المشروع في طور التكوين منذ سنوات، حيث سبق أن قال موسك مازحاً أن المنتج سيطلق عليه اسم "تسلاكيلا"، وأنه جعل الشركة تتقدم بطلب للحصول على علامة تجارية على الاسم.

كما قام موسك في العام 2018 بنشر صورة مزعومة للنموذج الأولى للمنتج على حسابه في تويتر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها تسلا الدهشة باختيارها للمنتجات، إذ في وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة ببيع سراويل رياضية حمراء قصيرة على موقعها على الإنترنت، في رد مرعب على المستثمرين الذين باعوا تسلا، أو راهنوا على أن أسهمها "ستتقلص" كالسراويل القصيرة، أي ستنخفض. وكان سعر كل زوج من السراويل 69.420 دولاراً.

كما احتل موسك عناوين الصحف هذا الأسبوع أيضاً من خلال الكشف عن مدى اقتراب شركته من الإفلاس في مرحلة ما، إذ في رد على سؤال على تويتر، قال موسك إن تسلا كانت على بعد "شهر واحد" فقط من الانهيار عندما كانت تعمل على زيادة الإنتاج لسيارتها موديل 3 الشهيرة من منتصف العام 2017 إلى منتصف العام 2019".

رغم ذلك، لم تنعكس هذه الصعوبات على سعر سهم الشركة، إذ ارتفعت أسهم تسلا هذا العام بأكثر من 420٪.