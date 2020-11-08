أوبر تعلن عن خسائر تبلغ 5.8 مليار دولار حتى الآن هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أوبر عن عائدات بلغت 3.1 مليار دولار للربع الثالث من العام، بانخفاض قدره 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أقل بقليل من تقديرات المحللين التي جمعتها ريفينيتيف.

ويظهر تقرير أرباح الشركة للربع الثالث أن إيرادات أوبر من خدمة مشاركة الرحلات انخفضت بنسبة 53٪ بينما نمت عائدات خدمة توصيل الطلبات بنسبة 125٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي بيان أصدرته الشركة مع تقرير أرباحها، قال المدير المالي لشركة أوبر، نيلسون تشاي، إن الشركة لا تزال واثقة من قدرتها على تحقيق الربحية على أساس معدل قبل نهاية العام المقبل.

وفيما يتعلق بالخسائر، حققت الشركة التوقعات، حيث ذكرت أنها خسرت 1.1 مليار دولار في الربع، بينما خسرت في الربع الثاني 1.8 مليار دولار، وفي الربع الأول 2.9 مليار دولار.

وقد خسرت أوبر ما مجموعه 8.5 مليار دولار في العام 2019، وحتى الآن في العام 2020، خسرت 5.8 مليار دولار.

وقد تأثرت أوبر وغيرها من الشركات المشابهة بشكل كبير هذا العام إثر تفي جائحة كورونا وتوقف الطلب على خدمات مشاركة الرحلات أو سيارات الأجرة، ولكن الشركة لا تزال متفائلة بتحقيق الربحية خلال العام 2021.