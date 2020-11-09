بلدية القدس: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قد يجعل المدينة مركزاً للبحث بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين، صورا قال إنها لفواكه وتمور وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي في الأسواق الإماراتية.

ونشر جندلمان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا!"، حسب قوله.

وتابع الناطق باسم نتنياهو قائلا: "خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية"، على حد تعبيره.

لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا! خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية. الصور: كارمل أجركسكو https://t.co/05KCBIJ0YQ

وكانت قد توصلت الإمارت وإسرائيل لاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي قبل أن يوقعا على ما يُعرف بـ"الاتفاقية الإبراهيمية" في سبتمر/أيلول المنصرم.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإماراتي على الصور المتداولة بعد