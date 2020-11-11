أرامكو تعلن عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم، الأربعاء، عن تحديث أسعار الوقود في المملكة للفترة ما بين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني و10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل عملاق النفط السعودي جاءت أسعار شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على النحو الآتي:

بنزين 91:

ثبت عند 1.44 ريال للتر الواحد خلال الشهر الحالي

بنزين 95:

تراجع من 1.59 ريال للتر الواحد الشهر الماضي، إلى 1.58 ريال هذا الشهر.

يذكر أن أرامكو تعدل أسعار منتجات الطاقة وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.