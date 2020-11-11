السعودية أكثر الدول استيراداً للأسلحة العسكرية.. أيها الأكثر تصديراً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف تقرير "الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة" أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" في مارس/ آذار من هذا العام أن حجم العمليات الرئيسية الدولية لنقل الأسلحة ارتفع بنسبة 5.5٪ ما بين 2015 و2019 مقارنة بالفترة ما بين 2010 و2014، وبنسبة 20٪ مقارنة بالفترة ما بين 2005 و2009.

كما يشير التقرير إلى أنه ما بين العام 2010 و2019، ارتفعت عمليات استيراد الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنسبة 61٪ وفي أوروبا بنسبة 3.2٪، بينما انخفضت واردات أفريقيا من الأسلحة بنسبة 16٪، والأميركيتين بنسبة 40٪ وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 7.9٪.

وقد حدد معهد ستوكهولم 160 دولة رئيسية استوردت الأسلحة بين 2015 و2019، حيث ظهرت السعودية كالدولة الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم، تبعتها الهند ثم مصر ثم أستراليا والصين. ومن بين هذه الدول، كانت السعودية والهند والصين من بين الدول الـ5 الأكثر استيراداً للأسلحة ما بين 2010 و2019.

أما على المستوى الإقليمي، استحوذت آسيا وأوقيانوسيا على 41٪ من واردات الأسلحة ما بين 2015 و2019، تليها الشرق الأوسط بـ35٪، ثم أوروبا بـ11٪، ثم أفريقيا بـ7.2٪ والأميركيتين بـ5.7٪.

وبحسب التقرير، تعد أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة ما بين 2015 و2019، حيث شكلت 76٪ من جميع صادرات الأسلحة العالمية.

تعرّفوا أكثر إلى قائمة الدول الأكثر استيراداً وتصديراً للأسلحة في الإنفوغرافيك أعلاه: