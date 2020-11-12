دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت انستغرام، الشركة المملوكة لفيسبوك، يوم الخميس عن أول تغيير رئيسي في شاشتها الرئيسية في التطبيق منذ 10 سنوات.

ويمنح التصميم الجديد ميزة ريلز، لمقاطع لفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية قسماً خاصاً بها، كما يضيف أيضاً زراً مخصصاً للتسوق.

ويضع انستغرام مع هذه التغييرات، رهاناً كبيراً على مستقبل مقاطع الفيديو القصيرة والتسوق عبر الإنترنت، وهما فئتان استثمرت بهما الشركة بكثافة، دون مشاركة أي مقاييس حولهما، مثل عدد الأشخاص الذين يستخدموها بالفعل.

ويوجد قسم مقاطع فيديو "ريلز" الجديد حيث كان رمز "+" سابقاً، والذي يستخدم لإنشاء منشور أو قصة جديدة. وانتقل الآن رمز "+" لأعلى الصفحة الرئيسية، جنباً إلى جنب مع زر "القلب" حيث يمكن للمستخدم التحقق من نشاطه، مثل الإعجابات والمتابعات. وقد استبدل زر التسوق زر "القلب" القديم في حين ما يزال رمز المراسلة المباشرة في مكانه الأصلي.

وقال آدم موسيري ، رئيس انستغرام في منشور بمدونة: "لم نقم بتحديث الشاشة الرئيسية لإنستغرام بشكل كبير منذ فترة طويلة. ولكن كيفية إنشاء الناس للثقافة والاستمتاع بها قد تغيرت، وأكبر خطر على انستغرام ليس أننا نتغير بسرعة كبيرة، ولكن ألا نتغير ونصبح دون صلة".

عندما أطلق انستغرام خاصية ريلز، وهي ميزة تشبه فكرة تيك توك، كانت تتواجد في أعلى صفحة الاستكشاف أو في ملفات تعريف المستخدمين، وكان من الصعب العثور عليها.

ويمكن للقسم الجديد الذي تظهر فيه ميزة ريلز على الصفحة الرئيسية أن يجعل المزيد من الأشخاص ينقرون على الميزة ويتفاعلون معها، بينما لا يزال تيك توك يواجه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله في الولايات المتحدة.