بدأت في 3 مدن.. شاهد كيف ترصد السعودية مخالفات عبر الذكاء الاصطناعي

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
صورة من فيديو لعمليات الرصد باستخدام الذكاء الاصطناعي في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر موقع التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر الطريقة التي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات للسيارات.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي للمملكة على صفحتاه الرسمية بتويتر، قائلة إن أنظمة الرصد هذه بدأ تطبيقها في كل من العاصمة، الرياض والدمام بالإضافة إلى جدة.

وقال اللواء محمد البسامي، مدير الغدارة العامة للمرور في مقطع الفيديو المنشور: "اعتقد ان الالتزام بالمسارات المحددة سلوك حضاري، يهدف إلى رفع مستوى السلامة ويعكس أيضا مستوى نضوج كل قائدي المركبات أثناء استخدام المركبة على الطرق".

وعن التقنية، قال البسامي: "لا شك أن هذه من أهم التقنيات التي تستخدمها وزارة الداخلية وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي فيها للتعرف على السيارات المخالفة".

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.