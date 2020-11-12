بدأت في 3 مدن.. شاهد كيف ترصد السعودية مخالفات عبر الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر موقع التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر الطريقة التي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات للسيارات.

عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. #المرور_السعودي يبدأ في رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات في طرق 3 مدن رئيسية. @eMoroor #التواصل_الحكومي https://t.co/c4slP8RixM

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي للمملكة على صفحتاه الرسمية بتويتر، قائلة إن أنظمة الرصد هذه بدأ تطبيقها في كل من العاصمة، الرياض والدمام بالإضافة إلى جدة.

وقال اللواء محمد البسامي، مدير الغدارة العامة للمرور في مقطع الفيديو المنشور: "اعتقد ان الالتزام بالمسارات المحددة سلوك حضاري، يهدف إلى رفع مستوى السلامة ويعكس أيضا مستوى نضوج كل قائدي المركبات أثناء استخدام المركبة على الطرق".

وعن التقنية، قال البسامي: "لا شك أن هذه من أهم التقنيات التي تستخدمها وزارة الداخلية وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي فيها للتعرف على السيارات المخالفة".