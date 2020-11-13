خسائر بـ74% لمجموعة طيران الإمارات بالنتائج نصف السنوية.. إليكم القيمة

اقتصاد
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صورة ارشيفية لطائرة تابعة لطيران الإمارات في مطار دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن نتائجها نصف السنوية للعام 2020/2021 بخسائر بلغت نسبتها 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بالإجراءات والقيود التي صاحبت انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان للمجموعة لخصت فيه أدائها قائلة: "الإيرادات 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) بتراجع 74%، وخسارة 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) مقابل أرباح 1.2 مليار درهم (320 مليون دولار) العام الماضي بتأثير القيود غير المسبوقة على السفر عالمياً نتيجة لجائحة كوفيد-19".

أما أداء طيران الإمارات لوحده، ذكر البيان أن "الإيرادات 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بتراجع 75%، وخسارة 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، مقابل أرباح 862 مليون درهم (235 مليون دولار) العام الماضي. وعمليات الشحن سجلت مساهمة قوية في العائدات".

أما فيما يتعلق بدناتا: "الإيرادات 2.4 مليار درهم (644 مليون دولار) بتراجع 67%، وخسارة 1.5 مليار درهم (396 مليون دولار) مقابل أرباح 311 مليون درهم (85 مليون دولار) العام الماضي نتيجة لتأثيرات "كوفيد-19" على جميع عمليات دناتا العالمية. وتشمل الخسائر مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 689 مليون درهم (188 مليون دولار)".

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