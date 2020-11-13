نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business)-- رفض قاضٍ فيدرالي، الخميس، دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد شبكة CNN، بسبب مقال رأي نُشر في 2019 حول تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر، في التدخل الروسي في الانتخابات.

جادل مقال الرأي، الذي كتبه لاري نوبل، أحد المساهمين بمقالاتهم في CNN والمستشار العام السابق للجنة الانتخابات الفيدرالية، بأن التماس الأعمال القذرة من حكومة أجنبية ضد خصم سياسي يعد جريمة، وأنه كان ينبغي اتهام مسؤولي ترامب بارتكابها.

وكتب نوبل كذلك أن حملة ترامب "قيمت المخاطر والفوائد المحتملة لطلب مساعدة روسيا مرة أخرى في 2020، وقررت ترك هذا الخيار على الطاولة".

ودفعت الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب بأن البيان كان تشهيريًا وكاذبًا، وأن شبكة CNN كانت تعلم أنه غير صحيح عندما نشرت مقال رأي نوبل. كما جادلت الحملة أيضًا بأن شبكة CNN أظهرت نمطًا من التحيز ضد ترامب.

لكن القاضي الفيدرالي، مايكل إل.براون، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا، خلص إلى أن حملة ترامب لم تقدم بشكل معقول ما يؤكد أن CNN تصرفت بخبث في نشر المقال.

يشترط قانون التشهير الأمريكي أن تكون التصريحات التشهيرية المزعومة ضد الشخصيات العامة، مثل ترامب، تشكل "خبثًا فعليًا" - أي أن المتحدث أو المنفذ الذي يقف وراء القصة يجب أن يكون على علم بأنها خاطئة أو تصرف بتهور فيما يتعلق بما إذا كانت صحيحة - لكي يرجح المدعي في دعوى التشهير.

وأضاف براون، الذي لم يوافق على بعض الحجج التي قدمتها CNN لرفض الدعوى، أن مزاعم الخبث التي قدمتها حملة ترامب "لم تكن كافية لدعم سبب الدعوى". لكن القاضي قال إنه سيسمح لحملة ترامب بتقديم شكوى معدلة بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.

كانت الدعوى المرفوعة ضد CNN جزءًا من سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب ضد مؤسسات إخبارية كبرى.

ورفض الخبراء القانونيون في ذلك الوقت موجة الإجراءات القانونية، مُعتبرين أنها ذات فرصة ضئيلة أو معدومة للنجاح في المحكمة.

ولم يرد تشارلز هاردر، المحامي الذي يمثل حملة ترامب، على الفور على طلب CNN للتعليق. ولم يفعل كذلك مُتحدث باسم حملة ترامب.

ورفض متحدث باسم CNN التعليق.