ما هي أفضل قطاعات العمل في الإمارات لعام 2020؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت خريج جديد تبحث عن أول وظيفة لك في دولة الإمارات، أو مهني وتفكر في تغيير قطاعك؟ قبل الالتحاق بقطاع عمل معين، عليك التفكير جيداَ وأخذ بعض العوامل بعين الاعتبار كي تتمكن من اختيار القطاع الذي يتناسب مع متطلباتك وأهدافك المهنية.

يكشف استبيان حديث بعنوان "أفضل قطاعات العمل لعام 2020" عن مستويات الرضا الحالية وأكثر القطاعات جاذبية للكفاءات، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المهني.

وقد كشف الاستبيان أن معظم الباحثين عن عمل في دولة الإمارات مهتمون بالعمل في قطاعات الضيافة/ الاستجمام/ الترفيه (16٪)، والتعليم/ الأكاديميا (13٪)، تليها الهندسة/ التصميم (10٪).

أفضل القطاعات للعمل

برزت قطاعات الخدمات الحكومية/ المدنية (30٪)، والخدمات المصرفية/ المالية/ المحاسبة (22٪)، والنفط/ الغاز/ البتروكيماويات (17٪) كأفضل القطاعات من ناحية توفير توازن بين الحياة المهنية والشخصية، يليها قطاع التعليم/ الأكاديميا (بنسبة 12٪).

وفيما يتعلق بمعدل الرضا عن قطاع العمل الحالي أو السابق، فقد كان المجيبون في دولة الإمارات أكثر رضا عن ساعات العمل (61٪)، تليها ثقافة العمل (55٪)، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية (49٪).

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد، فقد شملت الخدمات المصرفية/ المالية/ المحاسبة (21٪)، والضيافة/ الاستجمام/ الترفيه (18٪).

أكثر القطاعات جاذبية للكفاءات

ومن جهة أخرى، تُعد قطاعات الضيافة/ الاستجمام/ الترفيه (28٪)، والرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (24٪)، والموارد البشرية (24٪) أكثر القطاعات جذباً للإناث في الإمارات، كما احتلت قطاعات الخدمات الحكومية/ المدنية (28٪)، والجيش/ الدفاع/ الشرطة (27٪)، والنفط/ الغاز/ البتروكيماويات (20٪) أعلى قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات المحلية.

القطاعات الأكثر نمواً

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يعتقد المجيبون في الإمارات بأن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (25٪)، والرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (25٪) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل.

تغيير قطاع العمل

من ناحية أخرى، قال 19٪ من المجيبين في الدولة إنهم غيروا القطاعات التي يعملون فيها مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين. وبالنسبة لأولئك الذين غيروا قطاعاتهم، كان الحصول على راتب أفضل (34٪)، والبحث عن فرص أفضل للنمو الوظيفي (24٪) ضمن الأسباب الرئيسة التي دفعتهم لهذا التغيير.

ويفكر أكثر من نصف المهنيين في الإمارات (58٪) في تغيير القطاع الذي يعلمون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويُعد البحث عن راتب أفضل وفرص أفضل للنمو الوظيفي (كلاهما بنسبة 46٪) الأسباب الرئيسة التي تدفعهم لهذا التغيير. وقد برز قطاع الخدمات الحكومية/ المدنية (14٪) كالأكثر جاذبية لأولئك الذين يفكرون في تغيير قطاعهم الحالي.