بدعم من الصين.. 15 دولة آسيوية توقع أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقّعت 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ اتفاقية تجارة حرة تحمل اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "RCEP"، يوم الأحد، وفقاً لبيان مشترك صدر عن قادة الدول المشاركة في نهاية قمة RCEP الرابعة التي عقدت رقمياً بسبب الوباء.

وتضم الدول المشاركة 10 من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

وستغطي اتفاقية التجارة الحرة "سوقاً يضم 2.2 مليار شخص، أو ما يقرب من 30٪ من سكان العالم، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 26.2 ترليون دولار أمريكي أو حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمثل حوالي 28٪ من التجارة العالمية، بناء على أساس أرقام 2019"، بحسب ما قاله البيان المشترك.

ووصف قادة الدول المعنية الاتفاقية بأنها "ترتيب تجاري إقليمي ضخم"، حيث قالوا إن "اتفاقية RCEP ضرورية لاستجابة منطقتنا لوباء فيروس كورونا وستلعب دوراً مهماً في بناء مرونة المنطقة من خلال عملية الانتعاش الاقتصادي الشاملة والمستدامة بعد الوباء".

واقترحت الاتفاقية لأول مرة في العام 2012 لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. وانسحبت الهند من المحادثات في عام 2019.

وتناول البيان المشترك غياب الهند عن الاتفاقية، حيث ذكر: "باعتبارها واحدة من 16 دولة مشاركة أصيلة، سيكون انضمام الهند إلى اتفاقية RCEP موضع ترحيب نظراً لمشاركتها في مفاوضات RCEP منذ العام 2012 وأهميتها الاستراتيجية كشريك إقليمي".