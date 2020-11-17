رغم استمرار جائحة كورونا.. Airbnb ستطرح أسهمها للاكتتاب العام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حتى مع اندلاع جائحة كورونا التي دمرت أعمالها مرة أخرى، تستعد شركة Airbnb لطرح أسهمها في السوق العامة هذا العام.

وقدمت الشركة أوراق الاكتتاب الأولية التي طال انتظارها، يوم الإثنين، بعد أن كشفت أنها حققت أرباحاً قدرها 219 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، بإيرادات بلغت 1.34 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 227 مليون دولار خلال نفس الربع من العام الماضي، من إيرادات بلغت 1.65 مليار دولار. وكان الربع الثالث هو الربع الوحيد الذي حققت فيه الشركة أرباحاً في العام 2019.

وكان النصف الأول من العام 2020 قاتماً بالنسبة لشركة Airbnb، التي تُستخدم منصتها للعثور على وحجز أماكن إقامة في 220 دولة ومنطقة حول العالم. وذكرت الشركة أنها تكبدت حتى 30 يونيو/ حزيران خسائر صافية قدرها 916 مليون دولار وعائدات قدرها 1.18 مليار دولار.

وتأتي نشرة الاكتتاب العام لشركة Airbnb وسط تفاقم جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوزت الولايات المتحدة 11 مليون حالة إصابة بالفيروس، بينما ذكّرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الناس بأن البقاء في المنزل هو أفضل طريقة للحماية من الفيروس.

وكتبت الشركة في ملفها "خلال الربع الرابع من العام 2020، ظهرت موجة أخرى من إصابات فيروس كورونا"، محذرة من أنها تتوقع أن تشهد انخفاضاً أكبر في الحجوزات والإلغاءات في الربع الحالي مقارنة بالربع الثالث من هذا العام.

وتخطط Airbnb إدراج أسهمها في بورصة ناسداك تحت رمز التداول "ABNB".

وقد هزت جائحة كورونا المستمرة أعمال الشركة هذا العام وأثرت على العديد من المضيفين الذين يعرضون منازلهم على المنصة.

وكتب الرئيس التنفيذي، برايان تشيسكي، في مايو/ أيار برسالة للموظفين أن أعمال الشركة "تضررت بشدة" وأنه من المتوقع أن تكون إيرادات العام أقل من نصف ما حققته الشركة في العام 2019.

وسجلت Airbnb إيرادات بقيمة 2.5 مليار دولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام 2020، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019. وسجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 4.8 مليار دولار في العام 2019.