بقيمة سوقية تبلغ 387 مليار دولار.. تسلا ستنضم لمؤشر S&P 500 في ديسمبر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ستنضم تسلا إلى مؤشر S&P 500 ابتداء من 21 ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لإعلان يوم الاثنين من S&P غلوبال.

وتبلغ قيمة تسلا السوقية الآن حوالي 387 مليار دولار، أي أكثر من كل من تويوتا، ديزني، وكوكاكولا.

ولكي تكون مؤهلة للانضمام إلى S&P 500، يجب أن يكون مقر الشركة في الولايات المتحدة، وأن تكون لديها قيمة سوقية لا تقل عن 8.2 مليار دولار، وأن تكون عالية السيولة، وأن تكون 50٪ من أسهمها على الأقل متاحة للجمهور. كما يجب أن تكون أرباح الربع الأخير ومجموع أرباح الفصول الـ4 المتتالية إيجابية أيضاً.

في أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت تسلا عن أكبر أرباح ربع سنوية لها حتى الآن، حيث حققت 874 مليون دولار في الربع الثالث، ما أدى إلى ارتفاع دخلها بنسبة 156٪ عن ربع العام الماضي، فيما يمثل الربع الخامس على التوالي من النمو للشركة.

وستحل تسلا محل شركة أخرى في S&P 500، وستصدر معلومات حول الشركة التي ستسبدلها تسلا في وقت لاحق، بحسبS&P غلوبال. وتقول لجنة المؤشرات إنها تدرس أيضاً ما إذا كان يجب إضافة تسلا على دفعة واحدة أو على مرتين منفصلتين.

وكتب المحللان دانيال آيفز وستريكر باك في مذكرة للعملاء إنه "من الواضح أن هذا أمر إيجابي رئيسي بالنسبة للأسهم وصناديق المؤشرات، وفي النهاية يزيل أي علامات استفهام أخرى حول قصة تسلا من الآن فصاعداً".

وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 10٪ بعد الأخبار، وفقاً لريفينيتف.

وتوقف مؤشر S&P 500 في سبتمبر/ أيلول، عن إضافة تسلا إلى مؤشر الشركات الخاص بها، مضيفاً بدلاً من ذلك "إيتسي" و"تيراداين" و"كاتيلينت".