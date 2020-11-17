منشورات تختفي بعد 24 ساعة.. تويتر يطلق ميزة "فليتس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يريد تويتر أن يكون أكثر من منشورات كتابية مكونة من 280 حرفاً.. إذ أعلنت الشبكة الاجتماعية يوم الثلاثاء عن نوع تغريدات جديدة تختفي، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة مثل التغريدات الصوتية.

وأطلق موقع تويتر ميزة "فليتس"، وهي منشورات تختفي بعد 24 ساعة، ستتوفر ابتداء من يوم الثلاثاء. وقد اشتهر مفهوم "القصص" التي تختفي بعد 24 ساعة على تطبيق "سناب شات" في العام 2013 لأول مرة، لتتبع بعد ذلك منصات التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك ويوتيوب بإصداراتها الخاصة من المنشورات المختفية.

وعلى عكس التغريدات النموذجية، لا يمكن لمنشورات "فليتس" أن يعاد تغريدها أو أن تتلقى الإعجابات أو الردود العامة. ويمكن للمستخدمين فقط الرد عليها من خلال الرسائل المباشرة، كما هو الحال في انستغرام وسناب شات.

وبدأ تويتر في اختبار ميزة "فليتس" في البرازيل في وقت سابق من هذا العام. وستظهر هذه المنشورات المختفية أعلى الصفحة الرئيسية.

وتهدف فكرة الميزة إلى تقليل الضغط الذي يشعر به الكثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب موقع تويتر في مدونة: "يخبرنا بعضكم أن التغريد غير مريح لأنه يبدو عاماً جداً ودائماً للغاية، كما يواجه المستخدمون ضغطاً كبيراً لجمع عدد كبير من إعادات التغريد والإعجابات. لمساعدة الناس على الشعور براحة أكبر، عملنا على طريقة أقل ضغطاً لكي يتحدث الناس عما يحدث."

كما سيضاعف تويتر أيضاً ميزات الصوت المتوفرة، حيث سيوسع اختباره لميزة التغريدات الصوتية، والرسائل المباشرة الصوتية في البرازيل. كما سيطلق تويتر ميزة جديدة اسمها "المساحات الصوتية"، والتي من المتوقع أن تكون متاحة قبل نهاية العام.

وتشبه ميزة "المساحات الصوتية" مفهوماً آخر أصبح شائعاً مؤخراً على منصة "كلوبهاوس"، وهي منصة اجتماعية مثيرة للجدل يمكن الاشتراك بها عبر تلقي دعوة فقط. ويمكن للمستخدمين بدء "غرف" مع أشخاص معينين يقودون مناقشة صوتية يستمع إليها آخرون.

ولم يوفر تويتر الكثير من التفاصيل، لكنه وصف ميزته بأنها مساحة صوتية حية حيث يمكن لعدة أشخاص التواصل لمناقشة موضوع ما. وأكدت الشركة أنها تود أن يشعر الناس بالأمان والراحة في هذه المساحات، رغم أنها لم توضح بالتفصيل عناصر التحكم التي يمكن أن تساهم في ذلك.

وقالت تويتر إن ميزتها ستنشر مبدئياً "لمجموعة صغيرة جداً" من النساء، ومن هم من خلفيات مهمشة، إذ أن المجموعتين هم من بين الأكثر تعرضاً للتحرش وسوء المعاملة على المنصة.

كما ألمح تويتر إلى أنه يبحث عن طرق يمكن للمستخدمين من خلالها تقديم "ملاحظات خاصة"، على سبيل المثال إخبار شخص ما أنه تجاوز الحدود ويحتاج إلى "أخذ قسط من الراحة". وقد تتخذ هذه الملاحظات شكل إشعار أو تنبيه من تويتر نفسه.