مصرف الإمارات المركزي يمدد حزمة الدعم الاقتصادي 6 أشهر إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصرف الإمارات المركزي يوم الاثنين عن تمديد مدة حزمة التحفيز الاقتصادية، "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة"، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام 2021.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان أن المصرف المركزي "سيمدد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية".

وبهذا، ستصبح البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 على منح قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وكان قد أطلق المصرف خطة الدعم في شهر مارس/ آذار الماضي، لدعم الاقتصاد الإماراتي في ظل تفشي جائحة كورونا، من خلال دعم القطاع المصرفي وتوفير التمويل والسيولة والقروض ورأس المال.

وقد استفاد حتى الآن من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر 310 ألف شخص من العملاء الأفراد وحوالى 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1500 شركة قطاع خاص.