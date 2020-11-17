نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة فيرجن غلالكتيك يوم الاثنين إنها لم تعد تخطط لإجراء رحلة تجريبية رئيسية لمركبتها الفضائية هذا الأسبوع بسبب زيادة جديدة في حالات فيروس كورونا وما نتج عنها من قيود للحركة في نيو مكسيكو، موطن قاعدة إطلاق مركبات الشركة الفضائية.

وأبلغت نيو مكسيكو عن أكثر من 1000 حالة جديدة كل يوم خلال الأيام الـ10 الماضية، وفقاً لجامعة جون هوبكنز. وتسبب ذلك بحظر النشاط التجاري والتجمعات الكبيرة في الولاية حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل.

وكان من المتوقع أن تقوم شركة فيرجن غلالكتيك، التي كانت تتابع أعمالها كـ"شركة أساسية" في منشآتها التصنيعية والتطويرية في كاليفورنيا، بأول رحلة تجريبية لها على الإطلاق في قاعدة نيو مكسيكو الفضائية، الموقع الذي تأمل الشركة أن يتدفق إليه الأثرياء من محبي الإثارة قبل أن يركبوا إحدى مركبات الشركة الصاروخية ويتجهوا إلى الفضاء.

وكان من المتوقع أن تقلع الرحلة التجريبية هذا الأسبوع، لكن الشركة قالت في بيان إنها تشاورت مع مسؤولي نيو مكسيكو وقررت إعادة جدولة الرحلة. ولم تحدد الشركة تاريخ طيران تجريبي جديد بعد.

كما ذكر بيان فيرجن جالاكتيك أن الشركة تخطط لتقليل عملياتها في نيو مكسيكو.

ولكن المتحدث باسم فيرجن غالاكتيك قال لشبكة CNN إن العمليات في كاليفورنيا، حيث لا تزال الشركة تمتلك منشآت كبيرة وتعمل على تصنيع المزيد من المركبات الفضائية، ستستمر.

وقد أبلغ عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من قبل إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا يوم الأحد. وتطبق كاليفورنيا أيضاً إرشادات جديدة تحث السكان على البقاء في المنزل وتقييد السفر خلال عطلة عيد الشكر.

وبدا المستثمرون في الشركة غير راضين عن قرار فيرجن غالاكتيك باتباع نصيحة مسؤولي الصحة بالولاية، حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 6٪ خلال ساعات التداول يوم الاثنين.