السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين.. كم بلغ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات" من 3 آلاف ريال، أي 800 دولار إلى 4 آلاف ريال، أي حوالي 1,070 دولاراً.

ويعد برنامج "نطاقات" مبادرة لتقييم المنشآت في السعودية بحسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، بهدف تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.

وذكر بيان نشرته وزارة الموارد السعودية، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أصدر القرار اليوم الأربعاء، وسيشمل الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بدوام جزئي، وبدوام جزئي بشكل دائم، وبنظام العمل المرن.

وبحسب ما جاء في القرار، فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4,000 ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3,000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3,000 ريال وأقل من 4,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات".

كما ذكر القرار أنه سيتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شرط "تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3,000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين".

في حين سيتم "احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن".