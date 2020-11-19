أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول أمريكي مُطلع إن البيت الأبيض لم يحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين الافتراضية نهاية الأسبوع التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ولم يخبر مساعدوه منظمي القمة ما إذا كانوا يتوقعون ظهوره.

وتخلف ترامب عن حضور قمتين آسيويتين في وقت سابق من هذا الشهر، وكلف مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، بتمثيله بدلاً من ذلك. وخطط مساعدوه بشكل مبدئي للمشاركة في القمة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادىء، الجمعة، التي ستعقد بشكل افتراضي.

لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ترامب سيظهر في مجموعة العشرين، التجمع الكبير للدول الصناعية. وسيكون ترامب أول رئيس أمريكي لا يظهر في مجموعة العشرين منذ أن بدأت المجموعة في عقد قمم القادة في 2008.

وسيكون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المملكة العربية السعودية خلال القمة.

وقال مسؤول مُطلع على الأمر إن ترامب لم يقل بعد ما إذا كان يريد المشاركة. في الماضي، شكك ترامب في قيمة القمم الدولية، التي تتضمن خطابات مُطولة، وحيث يجب أن يتقاسم الأضواء مع القادة الآخرين.

بشكل منفصل، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطط لدى ترامب حاليًا لعقد قمة مجموعة السبع قبل انتهاء فترة ولايته. كانت الولايات المتحدة رئيس مجموعة السبع هذا العام، وكانت تخطط لعقد قمة متقطعة منذ الربيع الماضي، عندما قال ترامب إنه سيدعو روسيا للمشاركة.

في النهاية تم تأجيل الاجتماع بسبب فيروس كورونا، واقترح ترامب أنه قد يحدد موعده بعد الانتخابات.

لكن لم تُبذل أي جهود لترتيب القمة. وقال المسؤولون إنه لا يبدو من المحتمل أن تستضيف أمريكا الاجتماع قبل تسليم رئاسة مجموعة السبع إلى المملكة المتحدة في الأول من يناير كانون الثاني.