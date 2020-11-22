دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات برئاسة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، عن اكتشاف 2 مليار برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار بمريل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

واعتمد المجلس "خطة أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لتمكين تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي"، وفقا لوام.

وتتضمن خطة أدنوك "إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة"، وفقا للوكالة.

وأعلن المجلس مواقفته على "على ترسية " أدنوك " لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة"، وفقا لوام.