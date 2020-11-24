صناعة الطيران تتكبد خسائر بـ157 مليار دولار في 2020 و2021 بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تكلف جائحة كورونا صناعة الطيران 157 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.

وقالت إياتا يوم الثلاثاء، إن كورونا تسببت بأكبر صدمة لشركات الطيران منذ الحرب العالمية الثانية، بخسائر أسوأ من تلك التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية وأحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

وبحسب التوقعات الاقتصادية لإياتا، ستخسر شركات الطيران العالمية 118.5 مليار دولار هذا العام، وهي توقعات أسوأ مما توقعته سابقاً عند 84.3 مليار دولار.

كما ستخسر الشركات في العام المقبل، 38.7 مليار دولار، مقارنة بتوقعات خسارة من يونيو/ حزيران، بلغ قدرها 15.8 مليار دولار.

ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي إن الأمور يجب أن تتحسن في النصف الثاني من العام 2021 مع إعادة فتح الحدود وإتاحة اللقاح على نطاق أوسع. ومن المتوقع أن تتوقف شركات الطيران عن خسارة الأموال في الربع الأخير من العام.