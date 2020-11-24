"الأرخص بين منافسيه".. هذه تكلفة لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر يوم الثلاثاء أن جرعة لقاح "سبوتنيك V" ستكلف أقل من 10 دولارات في الأسواق الدولية.

وذكر بيان أنه ابتداء من فبراير/ شباط من العام 2021، سيكلف اللقاح الروسي الذي يجب أخذه على جرعتين أقل من 20 دولاراً للجرعتين الإلزاميتين لتحصين متلقيه.

وبهذا، فمن المتوقع أن يكون لقاح "سبوتنيك V" أرخص بضعفين أو أكثر من اللقاحات الأخرى القائمة على تقنية mRNA والتي تتمتع بمعدلات فعالية مماثلة، بحسب ما ذكره البيان.

ومن المقرر أن يتوفر اللقاح مجاناً للمواطنين الروس، بينما سيتم تسليم أول شحنات خارجية منه في يناير/ كانون الثاني من العام 2021، بناء على الشراكات الحالية القائمة مع الشركات المصنعة الأجنبية.

وقد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الروسي حتى الآن أكثر من 22 ألف متطوع، وأكثر من 19 ألف متطوع للجرعة الأولى والثانية في 29 مركزاً طبياً في روسيا كجزء من التجارب السريرية الجارية.