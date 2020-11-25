هونغ كونغ (CNN) – بعد أن سجلت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا يوم الثلاثاء رقماً قياسياً، وتخطت قيمتها السوقية 500 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، ارتفع صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، يوم الاثنين لتتعادل ثروته مع بيل غيتس، الشريك المؤسس لمايكروسوفت، عند 129 دولار.

أما اليوم الأربعاء، فقد أظهر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص في العالم، أن ثروة موسك ارتفعت مجدداً لتتخطى غيتس وتصل 136 مليار دولار وتضعه في المركز الثاني على القائمة.

وترتبط ثروة موسك بشكل مباشر مع أرباح تسلا، إذ أن أكبر أصوله هي أسهم الشركة، التي امتلك منها آخر مرة حوالي 20٪، وفقاً لبلومبيرغ.

وكان هذا العام جيداً جداً لرائد الأعمال، حيث ارتفع سهم تسلا حتى الآن بـ524٪ تقريباً، ما ساعد موسك على إضافة أكثر من 100 مليار دولار إلى ثروته، أي أكثر مما أضافه أي شخص آخر في قائمة بلومبيرغ للأثرياء، بحسب المؤشر.

وكان من الممكن لغيتس أن يكون مليارديراً أكبر لولا أعماله الخيرية التي دفعته وزوجته ميليندا للتبرع بمعظم ثروتهما. ويعتبر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون حالياً أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 183 مليار دولار.

بعيداً عن تسلا، يشرف موسك على سبيس إكس، شركة استكشاف الفضاء التي بدأت مؤخراً مهمة تاريخية مع وكالة ناسا. كما أنه لديه 6 أطفال وهو رئيس مؤسسة موسك، وهي منظمة تدعم البحث في الطاقة المتجددة وطب الأطفال والبشر في الفضاء.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب أغنياء العالم بعد ارتفاع صافي ثروة إيلون موسك مؤخراً: