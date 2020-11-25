قطر ترفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبوظبي الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد بنك أبو ظبي الأول يوم الثلاثاء، مطالبة البنك الإماراتي بتسديد دين قضائي مستحق تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري، أي 55 مليون دولار أمريكي.

وذكر بيان نشرته الهيئة أن الدعوى رُفعت في نيويورك لاسترجاع "المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبو ظبي الأول في نيويورك. حيث تخلف البنك عن سداد الدين المستحقّ عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال".

وبحسب البيان، كانت قد رفعت الدعوى بسبب "إعاقة" بنك أبو ظبي الأول مجريات التحقيق القائمة لديها و"التصرّف بصورة لا تنمّ عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز".

وكانت قد رفعت قطر في العام 2018 عدد من الدعاوي القضائية ضد بنوك، من بينها بنك أبوظبي الأول، والذي يعد أكبر بنك في دولة الإمارات، بتهمة التلاعب بالعملة المحلية بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته بعد الأزمة الخليجية.

وحاولت CNN الحصول على تعليق من بنك أبوظبي الأول دون رد حتى كتابة هذا التقرير.