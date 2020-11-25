السعودية تغير اسم مؤسسة النقد العربي إلى "البنك المركزي السعودي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إلى البنك المركزي السعودي، كجزء من نظام بنك مركزي جديد أقره المجلس يوم الثلاثاء.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن مؤسسة النقد العربي السعودي حدثت نظامها ليصبح البنك المركزي السعودي بعد أن درست خلال الفترة الماضية ممارسات قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وحللتها لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة.

كما حدد النظام الجديد أهداف البنك المركزي التي تمثلت في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيزه، ودعم النمو الاقتصادي.

وبموجب البيان الجديد، سيحتفظ البنك المركزي السعودي بتسميته المختصرة (ساما)، وذلك "لأهميتها التاريخية ومكانتها محلياً وعالمياً، كما ستستمر الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني واللقوة الإبرائية".

وقد أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود في العام 1952.