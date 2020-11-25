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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فرضت هيئة مراقبة المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية غرامة على فيسبوك قدرها 6.7 مليار وون، أي 6 ملايين دولار، "لانتهاكها قانون المعلومات الشخصية في البلاد"، بحسب ما قاله المسؤول في لجنة حماية المعلومات الشخصية، سونغ سانغ هون، في إفادة يوم الأربعاء.

ووفقاً لتقرير اللجنة، تمت مشاركة المعلومات الشخصية لـ3.3 مليون شخص على الأقل في كوريا الجنوبية، مثل تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والحالة الاجتماعية ومدينة الإقامة ومستوى التعليم وأنشطة تطبيقات المستخدمين مع شركات أخرى، دون موافقة المستخدمين، بحسب قول سونغ.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات وقعت في الفترة ما بين مايو/ أيار من العام 2012 ويونيو/ حزيران من العام 2018.

كما زعم سونغ أن فيسبوك قدم "بيانات خاطئة وغير كاملة" وامتنع عن مشاركة بعض الوثائق للحكومة، أمر عاقبت السلطات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عليه بشكل منفصل، من خلال غرامة قدرها 66 مليون وون، أي حوالي 60 ألف دولار.

وقال متحدث باسم فيسبوك في كوريا في بيان لشبكة CNN، إنه أمر "مخيب للآمال أن لجنة حماية المعلومات الشخصية قررت إجراء إحالة جنائية رغم تعاوننا طوال فترة التحقيق. ليس لدينا أي تعليق آخر لأنه علينا مراجعة تفاصيل القرار".